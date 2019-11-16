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  3. Jürgen Klopp'tan Ibrahimovic açıklaması: Onu transfer etmek isterdim ama o burada oynar mı bilmiyorum

Jürgen Klopp'tan Ibrahimovic açıklaması: Onu transfer etmek isterdim ama o burada oynar mı bilmiyorum

Jürgen Klopp'tan Ibrahimovic açıklaması: Onu transfer etmek isterdim ama o burada oynar mı bilmiyorum

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic'i isteyeceğini ancak Manchester United'da oynamış olmasının buna engel olduğunu söyledi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Los Angeles Galaxy'den ayrılan Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Sportbladet'e konuşan Klopp, "Ibrahimovic, daha önce Manchester United'da oynamamış olsaydı onu transfer etmek isterdim. Ayrıca, Zlatan'ın da burada oynamak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"KEYİF VEREN, EĞLENDİREN BİR FUTBOLCU"

Zlatan ile ilgili düşüncelerini de anlatan Alman menajer, "Zlatan'a çok saygı duyuyorum. Tüm kariyerini keyifle takip ettim. Performansına ve kendine güvenine hayranım. Çok keyif veren ve eğlendiren bir futbolcu." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FUTBOL ZLATAN'I ÇOK ÖZLEYECEK"

Jürgen Klopp, "Fantastik bir karakteri var. Umarım, kariyerine uzun süre devam eder. Eğer bırakmaya karar verirse, futbol Zlatan'ı çok özleyecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)


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