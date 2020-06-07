  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 13:37
  • |
  • Son Güncelleme:

Jürgen Klopp: Gerekirse şampiyonluk kutlamalarını seneye yaparız

Jürgen Klopp: Gerekirse şampiyonluk kutlamalarını seneye yaparız

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyon olmaları halinde taraftarın da katılacağı kutlamaları gerekirse 2021 yılında yapabileceklerini söyledi.

Alman basınından Sky'a konuşan Klopp, sezonu şampiyon tamamlamaları durumunda nasıl bir kutlama yapacaklarıyla ilgili, "Belki hayalimizdeki kutlamalar olmayacak. Bunun tamamen farkındayım. Stadyumda tek başına eğlenip, sonra araçla eve gitmek pek hoş olmayacak. Ancak bu durumu değiştirmenin bir yolu var." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un görkemli bir şampiyonluk kutlaması yapacağının garantisini veren Alman teknik adam, "Gün gelecek her şey normale dönecek. Belki birisi aşıyı bulacak, belki salgın sorunu sona erecek, belki enfeksiyon oranı sıfıra inecek. O gün, eninde sonunda gelecek. İşte o zaman dilediğimiz gibi bir kutlama yapacağız. Kutlama günü, bu sezon veya gelecek sezon olabilir. Gelecek yıl bile olsa biz caddelere çıkacağız ve şampiyonluğu kutlayacağız. Bizi kim durdurabilir? Elimizde bir kupa olacak, otobüsün üzerinde şehre ineceğiz. İnsanlar, şampiyonluğun üzerinden uzun bir süre geçme ihtimali olduğu için bizi çılgın olarak görebilir. Ancak gerçekten bunu hiç umursamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de rakiplerinin açık ara önünde 82 puanla lider konumda bulunan Liverpool, ilk maçında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. İngiltere temsilcisi, ligin kalan haftalarında iki galibiyet daha alması halinde şampiyonluğu garantileyecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray ayak tenisi oynadı

title

Fenerbahçe bu akşam hazırlık maçı yapacak

title

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Keinan Davis'in transferini istiyor

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı
Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...
Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'
Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş
Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'
'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.

Conor McGregor'dan beklenmedik karar
Conor McGregor'dan beklenmedik karar

Conor McGregor'dan beklenmedik karar

İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.