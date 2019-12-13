Junior Caiçara: Takım mutlu, Türkiye mutlu

Turu değerlendiren Caiçara, "Tarif edilmez bir mutluluk yaşıyoruz. Takım mutlu, Türkiye mutlu ama yarından itibaren bu maçı unutmalı ve pazartesi günkü lig maçımıza odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gladbach zaferini anlatan Brezilyalı yıldı,z "Uzun süredir Avrupa kupalarında oynuyoruz ama böyle bir sonuç alamamıştık. Soyunma odasında nasıl bir sevinç yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Yarına kadar sevineceğiz ve sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.