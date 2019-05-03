Junior Caiçara: Başımızı öne eğmeyeceğiz

Rakiplerin kendilerine karşı eskisi gibi oynamadıklarının altını çizen Caiçara, "3 puanla ayrılmak istiyorduk buradan ama yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Rakiplerimiz bize karşı eskisi gibi oynamıyor, kapalı savunmaya karşı oynamak zorunda kalıyoruz, bu da işimizi zorlaştırıyor. Son haftalarda 1 puanların da önemi var, kafayı eğemeyiz." dedi.

Savunmada Epureanu'nun olmamasına da değinen Brezilyalı sağ bek, "Epureanu önemli bir oyuncu, dün de ligin en iyi savunmacısı ödülünü aldı ama ne olursa olsun onun yerini dolduracak oyuncu elimizde var." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftaları düşündüklerini belirten Junior Caiçara, "Önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmamız lazım. Galibiyetten başka şansımız yok. Daha iyi çalışmalı, daha iyi hazırlanmamız lazım. Hataları daha az yapmamız lazım." şeklinde konuştu.