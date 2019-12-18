Judoda hedef 20 yıl sonra olimpiyat madalyası kazanmak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri dereceler ve altyapı projeleri sayesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na uzun aradan sonra umutlu gideceklerini ifade etti.

Türkiye'ye, Barcelona 1992'de Hülya Şenyurt'un aldığı bronz ve Sidney 2000'de Hüseyin Özkan'ın kazandığı altın madalyadan sonra ilk olimpiyat madalyasını getirmek istediklerini dile getiren Huysuz, "Türk judosu, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi belirlediği hedef yolunda başarılı bir çıkış yakaladı. Bu yıl uluslararası yarışma takvimindeki müsabakalarda ferdi ve takımlar kategorilerinde 68'i altın 193 madalya elde ettik. Dünya judo arenasında sözü edilen bir konuma geldik. Kısa vadede Tokyo 2020'ye katılacak judocu sayısını 6'ya yükselterek önceki oyunlara göre büyük bir artış sağladık. Rio 2016'ya 4, Londra 2012'ye 2, Pekin 2008'e bir, Atina 2004'e 3 sporcuyla katılmıştık. Tokyo'da uzun bir aradan sonra olimpiyat madalyası kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Huysuz, büyük önem verdiklerini belirttiği altyapı sporcuları ve yeni tesislere ilişkin, şunları kaydetti:

"2019'da Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Judo Federasyonu ile birlikte 'Erken Yaşta Judoyla Spora Başla' projesini hayata geçirdik. İlköğretim düzeyinde verilen temel judo ve spor kültürüyle gelecekteki yarışmacı sayısını arttırma, rekabet ortamını da yükseltme olanağı yakaladık. Altyapıdaki sporcu sayısını 10 bin, lisanslı sporcu sayısını ise 121 binin üstüne çıkardık. 20 ilde başlatılan proje, 81 ile yayılacak ve judomuzun geleceğinin garanti belgesi olacak. Ayrıca federasyona ait yeni hizmet binasının aktif hale gelmesi sonrası milli takımların kamp yapacağı tesis projesi için çalışmalarımızı ve adımlarımızı hızlandırdık. Judocularımız, tesisimizin yanına projelendirdiğimiz iki spor salonu bittiğinde daha iyi imkanlarla antrenmanlarını yapabilecek."

Ümit milliler 2019'da parladı

Huysuz, dünya ve Avrupa ümitler şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) hem ferdi hem de takım müsabakalarında kazandıkları madalyalara dikkati çekti.

Başarılı sonuçların tesadüf olmadığını vurgulayan Huysuz, "Altyapıda sürdürülen çalışmalarla ümitler kategorisinde iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu kadroya katılacak yetenekli judocularımız da olacak. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) bu başarıdaki katkısı büyük. Antrenörlerimizin başarılardaki paylarını unutmamamız gerekiyor. Kulüpler ve sporcuların ailelerinden gelen destek de bu başarılarda etkili oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, ümit millilerimizi makamında kabul ederek federasyonumuzu onurlandırması ve çalışmalarımızı takdir etmesi bizleri ilerisi için motive etti. Her türlü olanağı sağladığımız judocularımız, ortaya koydukları performans ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla bizlere, 2024 ile 2028 Olimpiyatları’na katılabilecek iskelet kadronun iyi yolda olduğunun sinyalini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)