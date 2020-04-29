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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:05

Juan Roman Riquelme, Fernando Muslera'yı Boca Juniors'a istiyor

Juan Roman Riquelme, Fernando Muslera'yı Boca Juniors'a istiyor

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Boca Juniors İkinci Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

Arjantin ekibi Boca Juniors, Fernando Muslera'ya kafayı taktı. Arjantin medyasına göre Boca Juniors'ın İkinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

Gazeteye göre, Boca Arjantinli kalecisi Esteban Andrada'yı Avrupa'ya satmayı planlıyor ve yerine de Uruguaylı kaleci Muslera'yı düşünüyor.

Muslera, Galatasaray Yönetimi ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

(Fanatik)

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