Jota yıldızlaştı, Liverpool farka koştu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Atalanta, Liverpool'u konuk etti.
İtalya'nın flaş takımı Atalanta, Liverpool karşısında ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Liverpool, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu golle skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiliz devi farklı kazandı.
Liverpool'da hat-trick yapan Jota yıldızlaşırken diğer goller Sadio Mane ve Mohamed Salah'tan geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool üçte üç yaparak 9 puana ulaştı. Atalanta ise 4 puanda kaldı.
Ajax, Danimarka'da kazandı
Grubun diğer maçında Ajax, Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu oldu. 1. dakikada Antony'nin golüyle öne geçen Ajax, 13. dakikada Dusan Tadic ile skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi 18. dakikada Anders Dreyer ile farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı ve Hollanda ekibi deplasmanda 2-1 kazandı.
Ajax bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken Midtjylland henüz puanla tanışamadı.
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