Jota yıldızlaştı, Liverpool farka koştu

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın konuğu olan Liverpool, İtalyan rakibini 5-0'lık ağır sonuçla devirdi. Liverpool'da Jota günü hat-trick ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Atalanta, Liverpool'u konuk etti.

İtalya'nın flaş takımı Atalanta, Liverpool karşısında ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Liverpool, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu golle skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiliz devi farklı kazandı.

Liverpool'da hat-trick yapan Jota yıldızlaşırken diğer goller Sadio Mane ve Mohamed Salah'tan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool üçte üç yaparak 9 puana ulaştı. Atalanta ise 4 puanda kaldı.

Ajax, Danimarka'da kazandı

Grubun diğer maçında Ajax, Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu oldu. 1. dakikada Antony'nin golüyle öne geçen Ajax, 13. dakikada Dusan Tadic ile skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi 18. dakikada Anders Dreyer ile farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı ve Hollanda ekibi deplasmanda 2-1 kazandı.

Ajax bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken Midtjylland henüz puanla tanışamadı.