Joshua, dört kemerini geri aldı

Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.

Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.

Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı. (AA)