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Joshua, dört kemerini geri aldı

Joshua, dört kemerini geri aldı

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.

Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.

Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.

Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.  (AA)


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