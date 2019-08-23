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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 16:20
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 16:20

Josef'ten kafaları karıştıran açıklama

Josef'ten kafaları karıştıran açıklama

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Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kısa süre içinde iki farklı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kariyerini sürdüren Josef de Souza, Instagram hesabından iki farklı açıklamada bulundu.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yazılan Brezilyalı futbolcu, Al Ahli taraftarlarının kendisi hakkında ''Takımdan ayrıl'' tepkilerine cevap verdi.

''AYRILMAYI BEN DE DÜŞÜNÜYORUM''

Josef, tepkilere cevap olarak ''Evet, ben de bunu düşünüyorum. Buraya kahraman olmaya geldim ama görüyorum ki bunu burada yapmak mümkün değil. Sadece para için de kalmak istemem.'' sözlerini kullandı.

''ÖZÜR DİLERİM, GECELERİ UYUYAMIYORUM''

Ardından yeni bir paylaşım daha yapan tecrübeli futbolcu, ''Al Ahli taraftarlarından özür dilerim. Benim kanımda kaybetmeyi kabul etmek yoktur. Maçın verdiği gerilim ile söylediğim sözler için üzgünüm. Bu takım çok büyük bir takım ve dünyanın her yerinde tanınıyor. Kötü sonuçlar bana çok acı veriyor. Bazen hata yaptığım maçların ardından geceleri uyuyamıyorum. Ancak devam etmeliyiz. Benim bir sözleşmem var ve son gününe kadar takımım için en iyisini yapacağım.'' dedi.

(Sporx)

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