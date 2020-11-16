Josef de Souza stopere

8 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiriyor.
Mevcut kadroda defans oyuncusu olarak sadece Montero, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya bulunuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Josef De Souza’yı stoperde oynatmayı düşündüğü öğrenildi.
Koronavirüs yüzünden zor günler geçiren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, stopere Josef de Souza'yı monte edecek.
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.
Formula 1 Türkiye GP'de kazanan İngiliz pilot, 7. kez dünyanın zirvesine çıktı. İstanbul'daki yarışı kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı! Böylece efsane Schumacher'in rekorunu da egale etti.
A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında lider Rusya'yı konuk ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.