Josef de Souza Rio Ave maçı için gün sayıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş’la çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan takım çalışmasında çalışkan görüntüsüyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun, eski kulübüyle yaşanan lisans sorununun çözülmesi halinde perşembe günü Rio Ave’yle yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.