  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Josef de Souza Rio Ave maçı için gün sayıyor

Josef de Souza Rio Ave maçı için gün sayıyor

Paylaş

Fanatik

Josef de Souza, Beşiktaş'la çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı oyuncunun eski kulübüyle yaşanan lisans sorununun çözülmesi halinde perşembe günü Rio Ave mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Siyah-Beyazlılar’a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş’la çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan takım çalışmasında çalışkan görüntüsüyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun, eski kulübüyle yaşanan lisans sorununun çözülmesi halinde perşembe günü Rio Ave’yle yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Stefano Okaka'da son viraj
Stefano Okaka'da son viraj

Stefano Okaka'da son viraj

Beşiktaş transferde düğmeye bastı: Kırmızı alarm
Beşiktaş transferde düğmeye bastı: Kırmızı alarm

Beşiktaş transferde düğmeye bastı: Kırmızı alarm

Galatasaray'dan Sami Khedira bombası
Galatasaray'dan Sami Khedira bombası

Galatasaray'dan Sami Khedira bombası

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe işi bitirdi
Beşiktaş istedi, Fenerbahçe işi bitirdi

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe işi bitirdi

Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.

F.Bahçe'de hedef 2'de 2
F.Bahçe'de hedef 2'de 2

F.Bahçe'de hedef 2'de 2

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.

Diriliş Belhanda
Diriliş Belhanda

Diriliş Belhanda

Diriliş Belhanda

Sörloth'un yerine 2 aday
Sörloth'un yerine 2 aday

Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.

Beşiktaş'ta sağ beke Yedlin
Beşiktaş'ta sağ beke Yedlin

Beşiktaş'ta sağ beke Yedlin

Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Fatih Terim istiyor, Cimbom Seri'de diretiyor
Fatih Terim istiyor, Cimbom Seri'de diretiyor

Fatih Terim istiyor, Cimbom Seri'de diretiyor

Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.