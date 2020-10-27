Josef de Souza kırmızı kart için özür diledi

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendiği maçın ardından, karşılaşmanın 67. dakikasında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Josef de Souza "Çok iyi bir maç çıkardık. Takımımızı tebrik ediyorum." dedi.
Kırmızı kartla ilgili de özür dileyen Brezilyalı futbolcu "Gördüğüm kırmızı kart için özür dilerim, niyetim bu değildi. Kariyerim bu konuda son derece temiz. Tamamen bir kazaydı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.