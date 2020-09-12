Josef de Souza, kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli profil fotoğrafı yaptı

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Türkiye'ye yarın gelecek olan Brezilyalı oyuncudan ilk hamle geldi.
Josef de Souza, sosyal medyada kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyeti yorumlayan eski futbolcu Tümer Metin, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündemine de değindi. Emre Belözoğlu'yla görüştüğünü belirten Tümer, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır. Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Beşiktaş'la anlaşan ve yarın imza için İstanbul'a gelmesi beklenen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kendisi için tasarlanan Siyah-Beyaz formalı görseli profil fotoğrafı yaptı.