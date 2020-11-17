Josef de Souza: 'Gerekeni yapmaya hazırım'

Sekiz futbolcusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta dün yapılan testlerde yeni bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bu durum kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü bir nebze olsun güldürürken eksikler nedeniyle stoperde oynaması gündemde olan Josef de Souza, üzerine düşeni yapacağını söyledi.
Kariyerinde daha önce birkaç kez bu mevkide görev alan Brezilyalı, "Benden ne istenirse bölge fark etmeden elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Önemli olan takımın başarısı ve bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Takımın zor zamanında üzerime düşen ekstra sorumluluğu alma konusunda hiçbir çekincem olmaz" şeklinde konuştu.
SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi. Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
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