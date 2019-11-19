Josef de Souza: Fenerbahçe'ye geri dönmeyi çok isterim

Brezilya basınına konuşan Josef, "Fenerbahçeli taraftarla ile aramda inanılmaz bir bağ var. Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım. Fenerbahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar. Çünkü, ben onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Türkiye'de çok iyi günler geçirdiğini söyleyen Josef, "Umarım, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak, ister başka şekilde. Fenerbahçe'nin bende çok büyük bir etkisi var. 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydim ve kulübü çok sevdim. Geri dönmeyi gerçekten çok isterim." ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK FAZLA PARA ÖDÜYORLAR"

Suudi Arbistan'daki yaşamı sorulan Josef, "Bu kulüpte kontratım bitene kadar kalacağım. 2021'e kadar kontratım var. Araplar, burada oynamam için bana çok fazla para ödüyor. Ayrıca, bana çok fazla değer veriyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)