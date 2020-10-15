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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 15:02
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Josef de Souza: Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bunu değerlendirdim

Josef de Souza: Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bunu değerlendirdim

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Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı Josef de Souza, Siyah-beyazlı formayı giydiği ve yeniden Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik" dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan De Souza, Siyah-beyazlı takımda kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Artık çalışma zamanı. Bana Beşiktaş'ta gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan'ın El Ahli Kulübünün lisansını vermemesi konusundaki soruya ise Brezilyalı futbolcu, "Bir kulüple FIFA'lık olduğunda yaşanan normal bir süreç. Aslında transfer olduğunuz takıma kendisi lisansı göndermek istemiyor. Burada da FIFA devreye giriyor. El Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA verdi. Sonuç olarak buradayım" şeklinde yanıt verdi.

De Souza, Beşiktaş'ın kendisine daha ciddi bir teklifle geldiğini ifade ederek, "Bütün kulüplerden sözlü teklifler geldi. Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik" diye konuştu.

Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'taki beklenti ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi;

"Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Brezilya'da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak istiyorlar. Bu çok fazla bir şey değişmiyor."

De Souza, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman metotların farklı olduğunu vurgulayarak, "Orada oynarken fizik gücümü korumak için özel çalışmalar yapıyordum. Burada da bunu sürdürüyorum. İki haftalık çalışmadan sonra 90 dakika oynayabildim. Bu da iyi durumda olduğumu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile de iyi bir iletişim kurduklarını sözlerine ekleyen De Souza, "Tecrübeli bir antrenör. Beşiktaş için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Takımı bu durumdan nasıl çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışı içinde tutabiliriz konuşmaları yapıyoruz. Bütün konuşmalarımız bu yönde. Çok iyi takımız ama iyi bir başlangıç yapamadık. Önemli olan nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor" dedi.

Tecrübeli oyuncu, Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili olarak da, "Beşiktaş'a karşı stadında çok fazla oynadım. Mükemmel taraftarıyla çok büyük fark yaratıyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı yeni oyuncular içinde en iyi bilenlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

De Souza, sözlerine şöyle devam etti;

"Taraftar Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Taraftarlar tribüne dönerse Beşiktaş'ı ileri itecektir. Başka takımlara karşı oynarken Beşiktaş'ı izledim. 1-0, 2-0, 3-0 geride olsalar da Beşiktaş'ı desteklemeye devam ettiklerini gördüm. Geride olan takımlarını bu kadar desteklemeleri inanılmazdı. Eğer yeniden tribünler açılırsa taraftar, Beşiktaş'ın gücü olacaktır."

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