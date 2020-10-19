Jose Sosa ve Caner Erkin Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Caner Erkin ve Jose Sosa, ilk 5 haftada büyük etki bıraktı. Duran toplarda çok başarılı olan iki yıldız, takımın bulduğu 7 golün 6'sına imza attı.
Sadece Göztepe önünde Ozan Tufan'ın ortasında Pelkas'ın kaydettiği golde öne çıkmayan ikili, diğer gollerde öne çıktı. 5 haftada 3 asist yapan Caner'le, 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynayan Sosa, alkışları topladı.
4 yıl sonra sarı-lacivertlilere geri dönen Caner, Ç.Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında kornerden asistleri yaptı. Sosa da Ç.Rize ve Göztepe maçlarında penaltıdan gol bulurken, 4. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında da Samatta'ya gol attırdı.
5'te 3
Süper Lig'de 5. haftada Fenerbahçe aleyhine 3. kez penaltı verildi. Geçen hafta Karagümrük maçında kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşayan ve sadece 1 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu hafta da Göztepe deplasmanında penaltıdan Guilherme'nin golüyle üzüldü.
Yenilmez Fenerbahçe!
Erol Bulut yönetiminde 2020-21 sezonuna başlayan Fenerbahçe, emin adımlarla ilerliyor. Sezon başı kampındaki hazırlık maçlarından bu yana yenilmeyen sarı-lacivertliler yoluna devam ediyor. Hem özel maçlar hem de resmi karşılaşmalar toplamında 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alındı. Erol Bulut'un takımı Süper Lig'de de 5 haftada 11 puan topladı ve maç fazlasıyla dünü lideri geçirdi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Süper Lig'de başarılar diledi.
Sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Galatasaraylı futbolcu, Alanya maçında forma giyebilmek için Terim'in gözüne bakıyor. Aksi durumda ön liberoda Etebo oynayacak, Belhanda ilk 11'de sahaya çıkacak