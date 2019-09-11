Jose Sosa, Trabzonspor'un yüzde 50'nin üzerinde maaş indirim talebini kabul etti

34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun İtalyan menajeri Favio Bilardo’yu Türkiye’ye davet eden Bordo-Mavililer, yıllık 3.2 milyon euro maaş alan Sosa’ya seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 sezonluk teklifte bulunacağı ortaya çıktı. Trabzonspor’un milli ara sonrası Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın ardından başlayacak görüşmeler öncesi, aldığı paranın yarısından daha düşük bir rakam önerilmesine karşın Tangocu’nun sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

(Star)