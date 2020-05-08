Jose Sosa: Trabzonspor'la anlaşamazsam başka takımla görüşürüm

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz Trabzonspor'la yeni kontrat imzalamayan Jose Sosa, önceliğinin Bordo-Mavililer olduğunu yineledi. Arjantinli yıldız, “Trabzonspor ile anlaşamazsam başka takımla görüşürüm” dedi.

Sosa transferde önceliğin her zaman Trabzonspor'da olduğunu yineledi. Son dönemde ismi sık sık Arjantin kulübü Estudiantes ile anılan Arjantinli oyuncu menajeriyle görüşerek, "Ancak Trabzonspor ile anlaşamazsam başka takımla görüşürüm. Şu an ligin kaderiyle ilgili bir belirsizlik var ve ben sadece ligin sonucu bekliyorum. Ardından tekrar görüşüp durumumu masaya yatırırız" diye konuştu.



Arjantin kulübünün oyuncuya verdiği rakamın ise düşük olduğu belirtilirken, Trabzonspor'un da yıllık 2 milyon Euro ve 2 yıllık sözleşme teklifinin üzerine çıkmayı asla düşünmediği öğrenildi.

Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Sosa yönetimle anlaşmaya çok yakın.

(Takvim)