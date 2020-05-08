Jose Sosa: Trabzonspor'la anlaşamazsam başka takımla görüşürüm

Sosa transferde önceliğin her zaman Trabzonspor'da olduğunu yineledi. Son dönemde ismi sık sık Arjantin kulübü Estudiantes ile anılan Arjantinli oyuncu menajeriyle görüşerek, "Ancak Trabzonspor ile anlaşamazsam başka takımla görüşürüm. Şu an ligin kaderiyle ilgili bir belirsizlik var ve ben sadece ligin sonucu bekliyorum. Ardından tekrar görüşüp durumumu masaya yatırırız" diye konuştu.
Arjantin kulübünün oyuncuya verdiği rakamın ise düşük olduğu belirtilirken, Trabzonspor'un da yıllık 2 milyon Euro ve 2 yıllık sözleşme teklifinin üzerine çıkmayı asla düşünmediği öğrenildi.
Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Sosa yönetimle anlaşmaya çok yakın.
(Takvim)
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.