Jose Sosa Trabzonspor'da devam etme kararı aldı

Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Arjantin basınında yer alan haberlerde oyuncunun ülkesine dönmek istediği iddia edilmişti. Kendisine verilen değerden de bir hayli memnun olan ve Trabzonspor'da devam etme kararı alan oyuncu önümüzdeki günlerde yönetimin kendisine sözleşmesini uzatması için resmi bir görüşme talebiyle gelmesi durumunda bunu da ailesiyle değerlendirdikten sonra kararını verecek.

AVRUPA'YI GARANTİLEME MAÇI

Trabzonspor 3 sezondur hasret kaldığı Avrupa özlemini pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak bitirmek istiyor. En yakın takipçisi Alanyaspor'un 11 puan önünde yer alan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Hedefimize ulaşıp üst sıraları kovalayacağız" dedi.

(Sabah)