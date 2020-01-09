Jose Sosa: 'Sözleşme konusunu başkana da söyledim...'

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımın kampında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Sosa, "Bir hayalimiz var ve bu hayalimizi Trabzonspor'da takım arkadaşlarımla beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim için yeni bir yıl başlıyor, hedeflerimiz var bu hedefleri gerçekleştirmek için iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Sezonun ikinci yarısının daha da zorlu geçeceğini dile getiren Sosa, "İkinci yarıda zaten daha öncede söylediğim gibi, daha iyi takım olmak, sıkı çalışma içine giriyoruz. Sahada ufak detaylardan puan kayıpları yaşadık, maç kaybettik. İkinci yarıda bu detayları düzeltip puanları kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ünal Karaman'ın vedasını da değerlendiren Sosa, "Öncelikle Ünal hocaya da teşekkür etmek gerekir, bazı şeyleri beraber paylaştık, tabi onun gitmesiyle beraber zorluk olacaktır ama beraber bu zorluğu aşmaya çalışacağız. Aynı zamanda Hüseyin hocaya da yardımcı olup, güçleştirimizi birleştirirsek, hedeflerimize gideriz" ifadelerini kullandı.

Tabzonspor ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda da açıklama yapan Sosa, "Sezon başında başkanla yaptığımız görüşmede de söyledim; ben, saha içerisine odaklanırım. Sözleşme konusunu ben konuşmam, görüşmem; bu konu menajerimin konusu. Ben, saha içerisine odaklanabilmem için en doğrusu bu" dedi.