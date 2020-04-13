Trabzonspor'un Arjantinli yıldız Jose Ernesto Sosa, ülkesinin Ti Empo sitesine açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa ülkesi basınına çok özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

FUTBOLA NASIL BAŞLADI?

"Los Pinos mahallesinde küçük bir sahamız vardı, erkek ve kadınlar için turnuvalar düzenleniyordu. Bugün ise daha çok yaygın durumda. Annem kadın turnuvasında oynardı. Çok yetenekli olduğumu söylüyordular."

TÜRKİYE'DE KADINLARIN YAŞAMI



"Futbol izlerken cinsiyet konusuna bakmıyorum. Her insan biraz şanslı olmalı. Kızlarımın annesi Caroliba, Buenos Aires'te arkadaşlarıyla turnuvalarda oynuyorlar. Türkiye, kadınlar açısından biraz geride. Aynı şey futbolda da öyle. Dünyada olduğu gibi, fazla önem ve değer verilmiyor."

2014 BREZİLYA DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİ

"Elemelerde Milli Takıma eşli ettim. Sabella'nın kurduğu güçlü bir takım vardı. Ve son listede bana, Banega ve Otamendi ile listede olmadığımız bildirildi. Futbolda yaşadığım en kötü deneyimdi diyebilirim. Daha sonra onunla konuşmadım. Ayrıca ona mal oldu. Ama güzel anılarım oldu."



MESSI HAKKINDA.

"Bazen bir rakibi geçiyorum ve mutlu oluyorum, ama Messi öyle değil. Birbiri ardına saniyeler içinde çalımlar atıyor. Messi iki, üç ve dörde doğru gidiyor. Çünkü bunu yapabilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip. Ve ben bir futbolcuyum, onunla ve ona karşı oynadım. Ama o harika biri. Messi sizi her saniye şaşırtabiliyor ve her zaman bir çözüm yolunu bulabiliyor"



EN ÇOK ŞAŞIRDIĞI ŞEY

"Messi ve Roman. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kadroyu onlarla paylaştım, harika oyuncular. Daha sonra, Veron. Benim gelişimim üzerinde çok büyük etkisi var Veron'un. Bayern'de hem teknik hem de formda olan Ribery ve Ze Roberto ile oynadım."



BİR ORTA SAHA OYUNCUSU NEYE SAHİP OLMALI?

"Oyunun vizyonu ve anlayışında belirleyici olmalı. Simeone beni 4-4-2'de oynatmak için feda etti. Veron ise bana ortada hareket etmeli ve takım arkadaşlarının her zaman nerede durduğunu düşünmem gerektiğini söyledi. Futbol istatistikler açısından artık çok gelişiyordu. Messi-Cristiano Ronaldo yarışması istatistikleri artırdı. Yani bir 'gambeta' ve güzel bir şey yapmak işe yaramadı. Bir gol ya da asist yapmazsan..."



"RIQUELME'Yİ, VERON'U SÜREKLİ DİNLİYORUM"

"Ben dikkat etmiyorum. Riquelme'yi, Veron'u sürekli dinliyorum. Riquelme'nin dediği gibi: Bir topu kaybedersem sinirlenmem, çünkü sürekli denemeye devam edeceğim ve bir sonraki pozisyonda gol atıp maçı kazanacağım. Pas oyununun etkisine inanıyorum. Eğer bir oyuncu, yüzde 95 pas isabet oranıyla oynuyorsa ancak paslarını sürekli kaleciye ya da yana veriyorsa, bu işe yaramaz. Pas hatası yapmak, dünyanın sonu değil."



ROSARIO VE SANTA FE'DEN BU KADAR ÇOK FUTBOLCU GELİYOR?

"Şehirlerde çok fazla rekabet var. Bugün bir çocuğun arzusu başka yöne kaymış olabilir, ama o zamanlar şehir takımıydı. Kampüste eğitim vardı. Pek çok oyuncu bu tutkudan geliyor. Tutku kasabada başlar ve doğar. Avrupa'da antrenmandan sonra çıplak ayakla dolaşıyordum ve bana çılgın bir yüzle bakıyorlardı. "Ne yapıyorsun?" Çıplak ayakla oynadım ve bu o şehirlerde normal karşılanmıyor. Ama bu bizim için bir tutku, tutkuyu fırsat haline getirmeliyiz."



"MARADONA BANA FUTBOL OYNAMA ARZUSU VERDİ"

"Maradona'ya. Hepimiz Maradona'yı izlerdik. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi." (Ajansspor)

