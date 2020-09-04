Jose Sosa ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında sahada

Sabah

Son koronavirüs testi negatif çıkan ve özel program dahilinde çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız, ikinci haftadaki Hatayspor maçında görev alacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testleri ise negatif çıktı. Bu gelişme üzerine özel program dahilinde çalışmalara yeniden başlayan Sosa, takımdan ayrı 1 hafta hazırlandıktan sonra yeni takım arkadaşlarına katılacak.



RİZE MAÇINI KAÇIRACAK, HATAYSPOR’A KARŞI SAHADA

35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor. Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.