Jose Sosa ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testleri ise negatif çıktı. Bu gelişme üzerine özel program dahilinde çalışmalara yeniden başlayan Sosa, takımdan ayrı 1 hafta hazırlandıktan sonra yeni takım arkadaşlarına katılacak.
RİZE MAÇINI KAÇIRACAK, HATAYSPOR’A KARŞI SAHADA
35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor. Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.