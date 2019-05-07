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Jose Sosa, Kayserispor maçına da damga vurdu

Jose Sosa, Kayserispor maçına da damga vurdu

Kayserispor galibiyetinin öne çıkan isimlerinden biri tartışmasız Jose Sosa'ydı. Arjantinli futbolcu, dün akşam kilit pasları, olumlu pas yüzdesi ve hücuma katkısıyla 90 dakikaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında frikikten de sarı-kırmızılı ağları havalandıran 33 yaşındaki oyuncu, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon bordo-mavili formayla 26. lig maçına çıkan Sosa, 4. kez rakip fileleri havalandırırken, toplam 4 de asist yaptı.

Bu arada Jose Sosa'nın, Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kayserispor karşılaşmaları oldu. Arjantinli yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılara rakip olduğu 5 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

YABANCILAR FIRTINA GiBi

Bu sezon geride kalan 31 haftada 57 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'da gol yükünü yabancılar çekti. Bordo-mavili formayı giyen 11 yabancıdan 7'si Süper Lig'de 38 gol attı. 13 kez rakip ağları sarsan Rodallega ilk sırayı alırken, Nwakaeme 10, Ekuban 5, Sosa ve Novak 4'er, Onazi 2, Amiri de 1 gol sevinci yaşadı. Yerlilerde Abdülkadir Ömür 4, Yusuf Yazıcı 3 golle öne çıkan isimler oldu..

(Sabah)

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