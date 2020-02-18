Jose Sosa kariyerinin en iyi sezonu için savaşıyor

Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Jose Sosa, kariyer rekoruna koşuyor... Beşiktaş’ta forma giydiği 2015/16 sezonunda direkt olarak 23 gole katkı veren Arjantinli yıldızın hedefine ‘11’ kaldı.
34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, ligin geri kalanında 11 gole daha katkı vermeyi başarırsa kariyerinin en iyi sezonuna ulaşacak.
Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.
G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.
Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.
Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.
Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.