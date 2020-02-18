Jose Sosa kariyerinin en iyi sezonu için savaşıyor

SPOR GÜNDEMİ

'Kazanamazsam bırakırım' 'Kazanamazsam bırakırım' Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.

Stadın elektriğini kesmeye geldiler Stadın elektriğini kesmeye geldiler Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci! TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci! Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.

Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi... Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi... Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Terim'den derbiyle ilgili dev iddia Terim'den derbiyle ilgili dev iddia Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.