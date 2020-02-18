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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 12:22
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  • 18 Şubat 2020 Salı 12:22

Jose Sosa kariyerinin en iyi sezonu için savaşıyor

Jose Sosa kariyerinin en iyi sezonu için savaşıyor

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Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Jose Sosa, kariyer rekoruna koşuyor. Yıldız oyuncu, ligin geri kalanında 11 gole daha katkı vermeyi başarırsa kariyerinin en iyi sezonuna ulaşacak.

Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Jose Sosa, kariyer rekoruna koşuyor... Beşiktaş’ta forma giydiği 2015/16 sezonunda direkt olarak 23 gole katkı veren Arjantinli yıldızın hedefine ‘11’ kaldı.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, ligin geri kalanında 11 gole daha katkı vermeyi başarırsa kariyerinin en iyi sezonuna ulaşacak.

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