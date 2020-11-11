  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:09
  • |
  • Son Güncelleme:

Jose Sosa, Filip Novak ve Alexander Sörloth'a ayrılık yaramadı

Jose Sosa, Filip Novak ve Alexander Sörloth'a ayrılık yaramadı

Paylaş

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak başka takımlarına giden Jose Sosa, Filip Novak ve Alexander Sörloth'a bordo-mavili takımdan ayrılmak yaramadı.

Süper Lig’de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor’da sezon başında takımdan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Jose Sosa ve Filip Novak dışında Almanya’nın RB Leipzig takımına transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’a ayrılık yaramadı. Ligin ilk 8. haftasında zor bir süreç geçiren bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açarken, Karadeniz ekibinde sürekli forma şansı bulan ve yerleri garanti olan oyuncular ise transfer oldukları takımlarda bekledikleri forma şansını yanı sıra performans olarak da Trabzonspor’da gösterdikleri seviyeye ulaşamadı.

Bordo-mavililer ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında toplamda 49 maça çıkarak 33 gol atan Sörloth 11 de asist yapmıştı. Golcü futbolcu, yeni takımı RB Leipzig’de ise Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Lig olmak üzere 7 maçta forma giydi. Söz konusu maçların sadece ikisinde ilk 11’de sahaya çıkan Norveçli futbolcu, diğer maçlarda ise yedek kulübesinden dahil oldu. Karadeniz temsilcisinde ise çıktığı ilk resmi maç olan Sparta Prag’a karşı iki maçta da gol atma başarısı gösteren Sörloth gollerine Süper Lig’de devam etmişti.

Sezon başında Trabzonspor’da kalıp, kalmayacakları merak edilen Sosa ve Novak ise bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Jose Sosa, Novak’a göre daha çok forma şansı bulsa da Karadeniz ekibinde yakaladığı forma şansını sarı-lacivertlilerde istediği düzeye çekmiş değil. Fenerbahçe’nin oynadığı 8 maçın 7’sinde forma giyen Arjantinli futbolcu, 5’inde 11’de sahaya çıkarken sadece Galatasaray maçında 90 dakikayı tamamlayabildi. Diğer maçlarda oyundan alınan isim oldu. Sosa, bordo-mavili takımda kaptan olarak sahaya çıkıyordu.

Trabzonspor’da gizli forvet olarak ön plana çıkan Filip Novak ise Fenerbahçe’de aradığını bulamadı. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de oynadığı 8 maçın sadece ikisinde görev alabildi. Hatayspor ve Trabzonspor maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Çek oyuncu, 42 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dönemde ise gol atma başarası gösteremedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi ortaya çıktı

2'si elendi! İşte 1 numaralı transfer hedefi
2'si elendi! İşte 1 numaralı transfer hedefi

2'si elendi! İşte 1 numaralı transfer hedefi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Samatta'dan gelen haberle yıkıldı
Fenerbahçe Samatta'dan gelen haberle yıkıldı

Fenerbahçe Samatta'dan gelen haberle yıkıldı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ı liderliğe taşıyacak fikstür
Galatasaray'ı liderliğe taşıyacak fikstür

Galatasaray'ı liderliğe taşıyacak fikstür

Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

Avcı'nın projeleri karşısında yönetim şaştı kaldı
Avcı'nın projeleri karşısında yönetim şaştı kaldı

Avcı'nın projeleri karşısında yönetim şaştı kaldı

Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.

İşte Galatasaray'ın Falcao planı
İşte Galatasaray'ın Falcao planı

İşte Galatasaray'ın Falcao planı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.

Bir dev organizasyon daha Türkiye'ye verildi
Bir dev organizasyon daha Türkiye'ye verildi

Bir dev organizasyon daha Türkiye'ye verildi

Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.

Fatih Terim: 'Bana böyle adamlar lazım'
Fatih Terim: 'Bana böyle adamlar lazım'

Fatih Terim: 'Bana böyle adamlar lazım'

Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.