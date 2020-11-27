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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 09:31
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Jose Sosa: 'Beşiktaş'ı derbide mağlup edeceğiz'

Jose Sosa: 'Beşiktaş'ı derbide mağlup edeceğiz'

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Fanatik

Arjantinli yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Derbilerin özel olduğunu belirten Sosa, "Güzel bir maç olacak. İyi bir hava yakaladık, Beşiktaş'ı yenerek bunu sürdüreceğiz" dedi.

Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Sarı-Lacivertliler, ondan yoksun çıktığı Konyaspor'a Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Arjantinli yıldız, Gençlerbirliği karşısında golle dönüş yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu şimdi gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

Sosa, 2014-16 yılları arasında formasını giydiği Siyah-Beyazlılar'a karşı daha önce Trabzonspor ile rakip olmuştu. Ancak Tangocu, Beşiktaş önüne ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıkacak.

"ÖZEL HAZIRLANACAĞIZ!"

Yıldız futbolcu, pazar günkü karşılaşmanın her iki takım için de kritik olduğunu söyledi. Jose Sosa, "Derbiler, her zaman futbolcular için özeldir. Bu maçlara özel bir motivasyonla hazırlanırız. Her iki takım oyuncuları da pazar günkü mücadeleye aynı şekilde hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I YENMEK İSTİYORUZ"

35 yaşındaki yıldız, "Gençlerbirliği galibiyetiyle iyi bir hava yakaladık. Beşiktaş'ı da yenerek bunu devam ettirmek ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Rakibimiz de zirveye yaklaşmak için bizi yenmek isteyecek. Futbolseverlerin güzel bir maç izleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Jose Sosa'dan Beşiktaş'a mesaj
Jose Sosa'dan Beşiktaş'a mesaj

Jose Sosa'dan Beşiktaş'a mesaj

Arjantinli yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Derbilerin özel olduğunu belirten Sosa, "Güzel bir maç olacak. İyi bir hava yakaladık, Beşiktaş'ı yenerek bunu sürdüreceğiz" dedi.
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