Jose Sosa, Beşiktaş maçı için galibiyet sözü aldı: Lider gidiyoruz, lider döneceğiz

Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. Lider gidiyoruz, lider döneceğiz" dedi.
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Sosa, "Beşiktaş maçında da her zamanki futbolumuzu oynayacağız. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz" diye konuştu. Tangocu yıldız, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.
90 DAKİKA SAVAŞMALIYIZ
Kaptan Sosa, Beşiktaş'a karşı 90 dakika savaşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Sosa son haftalarda gösterdiği performansla farkını ortaya koyuyor.
DEPLASMANDA DA LİDER
Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor.
(Takvim)
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin performansını düşüren etkeni buldu.
Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor.