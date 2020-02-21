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  • Jose Sosa, Beşiktaş maçı için galibiyet sözü aldı: Lider gidiyoruz, lider döneceğiz
  • 21 Şubat 2020 Cuma 09:48
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 09:48

Jose Sosa, Beşiktaş maçı için galibiyet sözü aldı: Lider gidiyoruz, lider döneceğiz

Jose Sosa, Beşiktaş maçı için galibiyet sözü aldı: Lider gidiyoruz, lider döneceğiz

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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, cumartesi oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı.

Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. Lider gidiyoruz, lider döneceğiz" dedi.

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Sosa, "Beşiktaş maçında da her zamanki futbolumuzu oynayacağız. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz" diye konuştu. Tangocu yıldız, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

90 DAKİKA SAVAŞMALIYIZ

Kaptan Sosa, Beşiktaş'a karşı 90 dakika savaşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Sosa son haftalarda gösterdiği performansla farkını ortaya koyuyor.

DEPLASMANDA DA LİDER

Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor.

(Takvim)

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