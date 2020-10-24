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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:17
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Jose Sosa: 'Benim için özel bir durum yok'

Jose Sosa: 'Benim için özel bir durum yok'

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Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Josa Sosa, "Trabzon'da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem" dedi.

Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan Jose Sosa, bu sefer eski takımına rakip olacak.

Kaptanlığını yaptığı Karadeniz ekibine karşı sarı-lacivertli formayla ilk sınavını verecek Arjantinli, "Şampiyonluk hedefliyoruz. Sezona iyi başladık ve galibiyet serisi yakaladık. Bunu devam ettirmek için mücadele edeceğiz. Trabzonspor'a saygı duyuyorum ama bu kazanmak için savaşmayacağım anlamına gelmiyor. Takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bu benim karakterim" ifadesinde bulundu.

"DAHA ÖNCE DE YAŞADIM"

Karadeniz ekibinde güzel günler geçirdiğini dile getiren Jose Sosa, "Ancak benim için onlar artık rakip. Motivasyonumu bozacak bir durum yok, olamaz da. Artık Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve kulübümün başarısı için mücadele ediyorum" dedi.

Kendisi için ekstra bir durum olmadığını dile getiren Arjantinli maestro, "Daha önce de eski takımlarıma karşı görev yaptım. Trabzon'da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem" diye konuştu.

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Jose Sosa'dan Trabzonspor açıklaması

Jose Sosa'dan Trabzonspor açıklaması

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Josa Sosa, "Trabzon'da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem" dedi.

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