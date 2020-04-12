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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 09:43
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 09:43

Jose Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

Jose Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

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İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Tottenham’ın süperstarı Harry Kane’in, “Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağımı düşünmüyorum” demesi, İngiliz golcünün takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirmişti. Kane’in gitmesi durumunda önlemini hemen almak isteyen Mourinho, hocalık kariyerinde her zaman güçlü, uzun boylu, defansa baskı yapabilen Didier Drogba ve Diego Milito gibi forvetlerle çalıştı. Özellikle Vedat’ı, Drogba’nın ilk dönemlerine benzeten Portekizli çalıştırıcı, Kosovalı yıldız için Fenerbahçe’nin belirlediği 25 milyon Euro’luk bonservis bedelini Tottenham’ın çok rahat bir şekilde vereceğine inanıyor.

Çoğunluk adını duymamıştı

25 yaşındaki Vedat Muriç’in geleceğinin parlak olduğunu düşünen Mourinho, 2004’te Chelsea’ye geldiği dönemde, o ana kadar Avrupa futbolu genelinde kimsenin çok adını duymadığı Drogba’yı, 26 yaşındayken Marsilya’dan transfer etmişti. İngilizler, ‘Kim bu Drogba?’ diye yorumlarda bulunurken, kariyerinin daha sonraki döneminde Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Premier Lig’deki ilk sezonunun ardından dünyanın en iyi forvetleri arasına girmiş ve Chelsea efsanesine dönüşmüştü. Vedat’ın da Drogba gibi benzer özelliklere sahip olduğunu düşünen Mourinho, tecrübeli forvetin hem takımına büyük katkı sağlayacağına hem de bir dünya yıldızı haline geleceğine inanıyor.

(Fanatik)

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Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi
Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi

İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyor.

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