Jose Mourinho'nun 1 numarası Uğurcan Çakır

Kaleci adayı olarak Uğurcan Çakır, Andre Onana ve Thomas Strakosha'yı belirleyen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihi Trabzonspor'un 1 numarası…

Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Jose Mourinho, yönetimden iyi bir kaleci talep etmişti. Portekizli çalıştırıcının önüne 3 isim konuldu.



Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Ajax'tan Andre Onana ve Lazio'dan Thomas Strakosha. Onana ile Tottenham'dan daha büyük kulüpler ilgileniyor ve 24 yaşındaki Kamerunlu eldivenin transferi imkansız olarak görülüyor.

Strakosha ile Uğurcan arasında ise Mourinho'nun tercihinin Trabzonspor'un eldiveni olduğu yazıldı. Ada basınında yer alan haberlerde Uğurcan'ın modern kaleciliğin tüm özelliklerine sahip olduğu bildirildi.

Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga'nın yerine Uğurcan'ı düşündüğü bildirilirken, iki kulübün sezon sonunda masaya oturması bekleniyor.

"23 MİLYON EURO VERDİLER"

Liverpool'un da gündemince olan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce 23 milyon euroluk teklif aldıklarını söyleyerek, "Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek" dedi.

(Takvim)