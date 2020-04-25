Jose Mourinho'nun 1 numarası Uğurcan Çakır

Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Jose Mourinho, yönetimden iyi bir kaleci talep etmişti. Portekizli çalıştırıcının önüne 3 isim konuldu.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Ajax'tan Andre Onana ve Lazio'dan Thomas Strakosha. Onana ile Tottenham'dan daha büyük kulüpler ilgileniyor ve 24 yaşındaki Kamerunlu eldivenin transferi imkansız olarak görülüyor.
Strakosha ile Uğurcan arasında ise Mourinho'nun tercihinin Trabzonspor'un eldiveni olduğu yazıldı. Ada basınında yer alan haberlerde Uğurcan'ın modern kaleciliğin tüm özelliklerine sahip olduğu bildirildi.
Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga'nın yerine Uğurcan'ı düşündüğü bildirilirken, iki kulübün sezon sonunda masaya oturması bekleniyor.
"23 MİLYON EURO VERDİLER"
Liverpool'un da gündemince olan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce 23 milyon euroluk teklif aldıklarını söyleyerek, "Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek" dedi.
(Takvim)
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.