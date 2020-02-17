Jose Mourinho yeni imajının suçlusu olarak berberini gösterdi

Tottenham menajeri Jose Mourinho, çok konuşulan yeni saç stiliyle ilgili ilk kez konuştu.
BBC'ye röportaj veren Jose Mourinho, saçlarının yeni halini kendisinin de sevmediğini söyleyerek "Saçlarımın bu halinin sebebi berberin kötü olması. Aynaya bakıp 1 numarayı getir ve kazı demiştim. Saçlarım uzayınca eski haline dönecek" sözlerini kullandı.
Mourinho uzun süre boyunca kendisiyle özdeşleşen saç stilini bir anlık kararla kestiğini söylemiş ve kısa saçının sebebini önce "Berberde uyuya kalmak" esprisiyle açıklamış, daha sonra da "Hayatımda ufak bir değişiklik yapmak istedim" sözleriyle açıklamıştı.
(Sporx)
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