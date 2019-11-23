Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tottenham 3-2'lik skorla galip geldi. Tottenham'ın gollerini 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ile 49'da Harry Kane kaydetti. West Ham'ın gollerini ise 73. dakikada Michail Antonio ile 96'da Ogbonna attı