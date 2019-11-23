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  3. Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

Jose Mourinho, Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

ngiltere Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Manuel Pellegrini'nin takımı West Ham ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını karşılaştı. Pochettino'nun gönderilmesinin ardından Tottenham'ın başına geçen Mourinho, imzasından 3 gün sonra çıktığı ilk maçında kazandı

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tottenham 3-2'lik skorla galip geldi. Tottenham'ın gollerini 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ile 49'da Harry Kane kaydetti. West Ham'ın gollerini ise 73. dakikada Michail Antonio ile 96'da Ogbonna attı


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