  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 18:48
  • |
  • 30 Nisan 2020 Perşembe 18:48

Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'de kalan 9 maçın oynanmasından yana

Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'de kalan 9 maçın oynanmasından yana

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. Futbol için, Premier Lig için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu.

Maçlara seyircilerin alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Mourinho, şu görüşleri paylaştı:

"Maçları seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduğunu kabul etmem. Futbol hiçbir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameraların olması milyonlarca insanın maçı izlediğini gösterir. Kısacası eğer seyircisiz bir stada adım atarsak, o stadın seyircisiz olmadığını bileceğiz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kayserispor'un yollarını ayırdığı Paul Georges Ntep, sözleşmesini feshetmedi

title

Fransa Ligue 1 tescil edildi! Şampiyon PSG

title

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi yalanladı

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Herkes imzaya beklerken Fener'i yıkan açıklama! 'Kimseyle görüşmedim'
Herkes imzaya beklerken Fener'i yıkan açıklama! 'Kimseyle görüşmedim'

Herkes imzaya beklerken Fener'i yıkan açıklama! 'Kimseyle görüşmedim'

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.

Lig şu anki sıralamayla tescil edildi
Lig şu anki sıralamayla tescil edildi

Lig şu anki sıralamayla tescil edildi

Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.

Kayserispor'un başı belada
Kayserispor'un başı belada

Kayserispor'un başı belada

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.

Mou'ya göre ligler tamamlanmalı mı, iptal mi edilmeli?
Mou'ya göre ligler tamamlanmalı mı, iptal mi edilmeli?

Mou'ya göre ligler tamamlanmalı mı, iptal mi edilmeli?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli
Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli

Fenerbahçe'de genel kurul toplantısına koronavirüs engeli

Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılması gereken yıllık olağan genel kurul toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Futbolculara koronavirüs testleri 4 Mayıs'ta başlıyor
Futbolculara koronavirüs testleri 4 Mayıs'ta başlıyor

Futbolculara koronavirüs testleri 4 Mayıs'ta başlıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mart Pazartesi gününden itibaren sporculara Kovid-19 testleri yapılacak.

Resmi görüşmeler başlıyor! Vedat Muriqi Napoli'ye...
Resmi görüşmeler başlıyor! Vedat Muriqi Napoli'ye...

Resmi görüşmeler başlıyor! Vedat Muriqi Napoli'ye...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Transferde ismi Tottenham ve Lazio gibi takımlarla anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç için son olarak bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin resmi girişimlere başladığı duyuruldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.