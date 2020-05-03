Jose Mourinho, hayatında ağladığı tek mağlubiyeti açıkladı

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde aldığı en kötü yenilgiyi açıkladı. Mourinho, arabanın içinde saatlerce ağladığını anlattı.

Kariyerinin unutulmaz anlarını anlatan Portekizli menajer, en unutulmaz başarısının Barcelona'nın saltanatına son vermek olduğunu dile getirdi. Takım olarak çok iyi olduklarını belirten Mourinho, "Çok özel bir taktiğimiz vardı ve futbolcularım şampiyonluk için hırsla çalışıyorlardı" yorumunda bulundu.

BAYERN MAÇIYLA İLGİLİ İTİRAF



2010-2013 yılları arasında İspanyol ekibi Real Madrid'in başında olan Portekizli teknik adam, 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e elenmelerinin ardından çok büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti ve bir itirafta bulundu.

MOURINHO: "SAATLERCE AĞLADIM"



Mourinho, "Hayatımda ağladığım tek mağlubiyet diyebilirim. Arabayla evimin önüne kadar gittim ve arabanın içinde saatlerce ağladım" diye konuştu. (Ajansspor)