Jose Mourinho adım adım Real Madrid'e

Tottenham'ı Premier Lig'in zirvesine taşıyan Jose Mourinho'nun, koltuğu sallantıda olan Zinedine Zidane'nın yerine Real Madrid'in başına geçeceği iddia edildi.

Tottenham'ın Premier Lig'e fırtına gibi girmesi futbol dünyasının ilgisini çekti. Jose Mourinho, United'daki nispeten başarısız sayılabilecek dönemin ardından yeniden yükselişe geçti. Real Madrid'in yeniden Mourinho'yu istediği iddiaları da aynı şekilde yükselişe geçti.

Takıma yeni transfer edilen Sergio Reguilon, Pierre-Emile Hojbjerg ve Matt Doherty kısa sürede uyum sağlamayı başardı. Gareth Bale ve Carlos Vinicius gibi isimler de kenardan gelerek destek vermeye devam ediyor.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı kontra atağa dayalı oyundaki başarısıyla öne çıkarken, Premier Lig maçlarında hava toplarında da rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.

Kane ve Son gibi skor üreticilerinin başı çektiği takım 11 maçta 23 gol kaydetti ve maç başına rakip kaleye ortalama 11.4 şut gönderdi.

Topa sahip olma amacı olmayan takımın buna rağmen yüzde 81.3'lük pas isabet oranı yakalaması da dikkat çekiyor.

ZIDANE'NIN KOLTUĞU SALLANTIDA

Sporx'te yer alan habere göre, La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla şaşırtan Real Madrid'de Zidane'nın koltuğu sallanmaya başladı.



Los Galacticos için Mourinho ismi de bu dönemde yeniden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Buna rağmen en 57 yaşındaki teknik adamın sezonu bitirdikten sonra gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Mourinho, Tottenham'la kariyerini sürdürmek istese de daha önce Santiago Bernabeu'ya bir gün geri dönmek istediğini itiraf etmişti.