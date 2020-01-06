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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:41
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:41

Jose Bosingwa Trabzonspor teknik heyetine dahil oluyor

Jose Bosingwa Trabzonspor teknik heyetine dahil oluyor

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına Muzaffer Bilazer getirildikten sonra kalan teknik ekibin de oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına Muzaffer Bilazer getirildikten sonra kalan teknik ekibin de oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Çimşir'in ekibinde yer alması gündemde olan isimlerden birisi de Trabzonspor'un eski futbolcusu Jose Bosingwa...

 

Bordo-Mavili takımda ismi gündeme gelen isimler arasında eski futbolculardan Mehmet Yılmaz ve Jose Bosingwa yer alıyor. Daha önce Trabzonspor'da bir kez daha yardımcı antrenörlük görevini yürüten Mehmet Yılmaz ile bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, taraftarlar Jose Bosingwa'nın da teknik ekip içerisinde yer almasını istiyor.

(Takvim)

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