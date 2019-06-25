Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7718
  • 6,5788
  • 264.551
  • 95.711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez Real Madrid'de

Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez Real Madrid'de

Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez Real Madrid'de

Yaklaşık bir ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez, İspanya temsilcisi Real Madrid'in akademisine girdi.

Son olarak İspanya ekiplerinden Leganes'te forma giyen henüz 11 yaşındaki futbolcu, diğer bir İspanya temsilcisi Real Madrid'in altyapısına transfer oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Real Madrid ile sözleşme imzaladığını kaydeden Jose Reyes Lopez, "Kariyerime Real Madrid'de yeni bir sayfa açacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bana destek veren ve güvenen herkese teşekkür ederim. Yaptığım işten hoşlanmaya, çalışmaya ve öğrenmeye, alçak gönüllülükle devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Fransa temsilcisi Monaco'da kariyerini sürdüren İspanyol yıldız futbolcu Cesc Fabregas ise Jose Reyes Lopez'in paylaşımını beğenerek, "Çalış, dinle, mücadele et ve her şeyden önce, asla umudunu kaybetme. Alçak gönüllülük, her zaman en önemlisidir. Sevgiyle kal." tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi