Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Sevilla, Atletico Madrid, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla tanıdığımız Jose Antonio Reyes, cumartesi öğle saatlerinde, ülkesi İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Utrera kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Son olarak Extremadura'da forma giyen Reyes'in hayatını kaybettiğini, eski kulübü Sevilla duyurdu.

Sevilla, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Sizlere daha kötü bir haber veremezdik. Sevgili Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti. Huzur içinde yat” ifadelerine yer verdi.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 Haziran 2019

JOSE ANTONİO REYES KİMDİR?

Jose Antonio Reyes İspanyol futbolcu. Ünlü futbolcu 1 Eylül 1983 doğumludur.

Futbola Sevilla FC'de başlayan Reyes 2004'de Arsenal kulübünün tarihinde rekor kırarak 17.5 milyon sterline Arsenal'a transfer oldu. Daha sonra Julio Baptista takas edilerek Real Madrid'e geçti. İspanya Milli Futbol Takımı'nında 2006 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan Reyes 16 kere milli futbolcu oldu.