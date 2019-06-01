Jose Antonio Reyes kimdir? Jose Antonio Reyes son dakika hayatını kaybetti!

Jose Antonio Reyes son dakika öldü mü? sorusu yoğun ilgi görüyor.. Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Extremadura'da forma giyen Reyes'in hayatını kaybettiğini, eski kulübü Sevilla duyurdu. Vatandaşlar dünyaca ünlü futbolcunun hayatını araştırmaya başladılar. Detaylar haberimizde sizlerle.

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Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Extremadura'da forma giyen Reyes'in hayatını kaybettiğini, eski kulübü Sevilla duyurdu.

JOSE ANTONİO REYES KİMDİR?

Jose Antonio Reyes İspanyol futbolcu. Ünlü futbolcu 1 Eylül 1983 doğumludur.

Futbola Sevilla FC'de başlayan Reyes 2004'de Arsenal kulübünün tarihinde rekor kırarak 17.5 milyon sterline Arsenal'a transfer oldu. Daha sonra Julio Baptista takas edilerek Real Madrid'e geçti. İspanya Milli Futbol Takımı'nında 2006 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan Reyes 16 kere milli oldu 4 de gol attı.