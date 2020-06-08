Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Faouzi Ghoulam önerisi

Fenerbahçe’nin sol bek arayışını bilen Portekizli menajer Jorge Mendes, yönetimin kapısını kaliteli bir isimle çaldı. Mendes, İtalyan ekibi Napoli'nin gelecek yıl kadroda düşünmediği Faouzi Ghoulam'ı getirebileceğini iletti.
NAPOLI İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Yönetimle temas kuran Mendes'in "Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor. Oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz, Ghoulam'ı size getirebilirim" dediği öğrenildi.
“YENİ HOCAMIZI BEKLEYELİM”
Menajerlerden önce kulüplerle görüşmeyi prensip edinen yönetimin Mendes'e "Yeni hocamızı bekleyelim" yanıtı verdiği ancak diğer taraftan Napoli'ye oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.
Aslen Cezayirli olan Fransız doğumlu Faouzi Ghoulam, futbola Saint-Etienne'de başladı. 4 sezon yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra 2013'te 5 milyon euro karşılığında Napoli'ye giden 29 yaşındaki sol bek, 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.
Bu sezon sadece 5 maçta görev alan Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'nda 37 kez forma giyip 5 gol attı. 1.84'lük sol bek, 2017 yılında Cezayir'de yılın futbolcusu seçildi.
(Fotomaç)
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Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
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