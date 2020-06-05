  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 13:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Jordan Morgan'a Panathinaikos talip oldu

Jordan Morgan'a Panathinaikos talip oldu

Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın kalan alacakları ve sözleşmesini uzatma konusunda pazarlığa giriştiği Jordan Morgan'a Yunan devi Panathinaikos da talip oldu.

Euroleague'in iddialı ekiplerinden Panathinaikos'un uzun rotasyonu için ABD'li pivotun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Daha önce Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'ın önceliğinin Karşıyaka'da kalmak olduğu belirtildi.

Bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, FIBA Europe Cup'ta 15.5 sayı, 7.0 ribaund ortalamaları yakalayan Morgan'ın kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Ülkemizde daha önce Banvit'te de görev yapan Jordan Morgan, aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. İç transferde daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la söz kesen Karşıyaka'nın sözleşmesi biten Metecan Birsen'le de görüşmeleri sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz

title

Başkan Ali Çetin: 'Denizlispor hak ettiği yerde değil'

title

Hidayet Türkoğlu'nun kariyerinde unutamadığı an

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı
3 yıllık anlaşma sağlandı

3 yıllık anlaşma sağlandı

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Savunma 'Emin' ellerde!
Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Tek seçenek Vedat
Tek seçenek Vedat

Tek seçenek Vedat

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

Galatasaray'da Lemina sürprizi
Galatasaray'da Lemina sürprizi

Galatasaray'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor
Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.