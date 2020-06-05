Jordan Morgan'a Panathinaikos talip oldu

Euroleague'in iddialı ekiplerinden Panathinaikos'un uzun rotasyonu için ABD'li pivotun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Daha önce Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'ın önceliğinin Karşıyaka'da kalmak olduğu belirtildi.
Bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, FIBA Europe Cup'ta 15.5 sayı, 7.0 ribaund ortalamaları yakalayan Morgan'ın kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Ülkemizde daha önce Banvit'te de görev yapan Jordan Morgan, aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. İç transferde daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la söz kesen Karşıyaka'nın sözleşmesi biten Metecan Birsen'le de görüşmeleri sürüyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.
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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.