John Obi Mikel'den Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk açıklama

Trabzonspor'la sürpriz bir şekilde yollarını ayıran John Obi Mikel, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini söyleyen Nijeryalı John Obi Mikel, “Bu durumda futbol oynamak istemiyorum” demiş, Başakşehir maçı kadrosuna alınmamıştı. Trabzonspor'da yönetim dün 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.



Mikel, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor. "