John Obi Mikel'den Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk açıklama

Koronavirüs nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini söyleyen Nijeryalı John Obi Mikel, “Bu durumda futbol oynamak istemiyorum” demiş, Başakşehir maçı kadrosuna alınmamıştı. Trabzonspor'da yönetim dün 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.
Mikel, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor. "
Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.
TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.
Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.
Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...