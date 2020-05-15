John Obi Mikel rotasını Meksika'ya kırdı

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

'Vedat Muriqi harika olur' 'Vedat Muriqi harika olur' İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

Clattenburg'tan tarihi itiraf Clattenburg'tan tarihi itiraf Eski hakem Clattenburg, Devler Ligi'nde ilk yarı ofsayttan gol verip, ikinci yarı penaltıyla telafi ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın rakibi korona! Beşiktaş'ın rakibi korona! Lig yeniden oynanmadan önce Siyah-Beyazlılar ilk mücadelesine başladı! Dün 9 kişinin daha pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta tek gündem hastalık oldu.

Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye Koronavirüs sürecinden bahseden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada” dedi.