Johan Elmander'den mesaj var: 'Daha önce nasıl şampiyon çıktıysak...'

Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesinde mesaj yolladı.
İsveçli oyuncu paylaşımında, "Size çok güveniyorum Aslanlar, kalbim İmparator'un Aslanlarıyla beraber. Daha önce nasıl Şampiyon çıktıysak oradan, bugün de zaferle çıkacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.
Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Lukas Podolski'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti devam etti.
TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...
Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.
Son 3 haftadır ligde gol atamayan ve takım arkadaşlarının da hafta içinde tam destek verdiği Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, şanssızlığını Galatasaray derbisinde kırmak istiyor.
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