Johan Elmander'den depresyon itirafı: Boş duvarlara bakıyordum, hayatın bir amacı yoktu

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, İsveç'te kendisi gibi eski futbolcu olan Anders Lindegaard'ın "Son Düdükten Sonraki Hayat" isimli TV programına katıldı.

Futbolu bırakmanın kolay olmadığını anlatan Elmander, "Eşim, futbolu bıraktıktan sonra depresyona girdiğimi söyledi. Çok zordu. Her şeye çabucak sinirleniyordum. Evden çıkmıyordum, çıkmak istemiyordum. Saatlerce boş duvarlara bakıp duruyordum işte. Hayatın bir amacı yoktu." sözleriyle jübile sonrası hayatını anlattı.

İsveçli yıldız, "İstatistikleri, rakamları, her şeyi biliyorsunuz ama bırakınca ne olacağı hakkında hiçbir fikriniz yok. Ancak, bıraktığınız zaman ne olduğunu görüyorsunuz. Depresyona girmiştim ve bir planım yoktu." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR HAYAL BULMAK ZAMAN ALDI"

Elmander, profesyonel futbolcu olarak hayallerini yaşadığını belirterek, "En büyük hedefim futbolcu olmaktı, oldum. Yıllar boyunca hayalimi yaşadım. Bittikten sonra yeni bir hayal bulamadım. Bu zaman aldı. Şimdi yeni bir hayalim var ve farkı yaratan bu oldu. Tüm hayatım daha mantıklı ve bu şekilde depresyondan çıkabildim." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÇOK FAZLA BOŞ VAKTİM VAR"

"The Perfect World" Vakfı için dünya çapında doğayı ve vahşi yaşamı korumaya çalıştığını söyleyen Elmander, "Bu vakıf bana bir amaç verdi. Dünya hakkında bir şeyler yapabiliyorum artık. Çok fazla boş vaktim var ve bunu bu şekilde değerlendiriyorum." dedi.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra bu şekilde tekrar hayata bağlandığını söyleyen Elmander, "Düştüğünüz zaman güçlü olmalısınız ki, ayağa kalkabilesiniz. Düştüğünüzde tırmanmaya başlamalı ve tekrar yüzeye çıkmalısınız. Ben kendi öykümden bunu anladım.

2011 yazında bonservissiz olarak Bolton'dan Galatasaray'a transfer olan Johan Elmander, 2014'te önce kiralık olarak Norwich'e, ardından bonservisiyle birlikte Brondby'e gidip 2018 yazında futbolu bıraktı.

(Sporx)