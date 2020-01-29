Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors'ı 11 sayı farkla mağlup etti.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.
76ers'ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.
- Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'tan, Wizards'a 20 sayı fark
Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Washington Wizards'ı 151-131 mağlup etti.
Bucks'ta Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 34 sayı 6 ribaunt ve 10 asist ile takımının en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
Günün bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 125-111 mağlup oldu.
Pelicans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı, Kevin Porter Jr. 21 sayıyla en skorer oyuncular oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 115-104
Charlotte Hornets-New York Knicks: 97-92
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 111-125
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 130-114
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-96
Miami Heat-Boston Celtics: 101-109
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 151-131
Dallas Mavericks-Phoenix Suns:104-133
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