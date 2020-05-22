Joao Pereira'ya teklif

SPOR GÜNDEMİ

4 alternatifli yayın planı 4 alternatifli yayın planı Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.

Galatasaray'a 23'lük stoper Galatasaray'a 23'lük stoper GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.

İstenmiyorlar! İstenmiyorlar! Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.

Sağa Alan Mozo Sağa Alan Mozo MARİANO'YLA yollarını ayıracak olan G.Saray, Brezilyalı oyuncunun alternatiflerini belirlemeye başladı.