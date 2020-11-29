Joao Pereira: 'Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum'

Ankaragücü maçının son anlarında hakeme itiraz ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.
Bordo-Mavili takımın kaptanı, "Belki iyi oyun değildi ama en önemli 3 puanı almaktı. Savunmada gol yemedik, başlayan yeni süreçler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hücumsal anlamda gelişeceğiz. Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.
Cezalı Pereira, Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
4 haftadır gole hasret olan Kongolu forvet Afobe, Ankara'dan dönüşte maçın özetini izledi. Karşılaşma içindeki hatalarını analiz etti.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.