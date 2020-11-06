Joao Pereira Alanyaspor maçında sahada

Bordo-mavililerde İhsan Gündüz Derelioğlu'nun antrenman performansından memnun olduğu Joao Pereira'yı Alanyaspor maçında oynatması bekleniyor.
Ancak genç oyuncu Serkan Asan'ın son dönemdeki yükselen performansı nedeniyle Portekizli oyuncunun sağ bek değil orta sahanın sağ kanadında forma giyebileceği öğrenildi. Bu arada gribal enfeksiyon geçiren ve arka adalesinde ağrısı bulunan Nwakaeme de Alanya'ya götürüldü.
DERELİOĞLU'NDAN İNCE DOKUNUŞLAR
Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştıran futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Derelioğlu'nun savunma kurgusunda Marlon'dan performansını artırmasını istediği, orta sahada ise Flavio'yu dinlendirebileceği öğrenildi. Derelioğlu'nun Djaniny'yi de ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
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Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yaptı gol sayısını 6'ya çıkararak Kupa 2'de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.