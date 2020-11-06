Joao Pereira Alanyaspor maçında sahada

Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu'nun Joao Pereira'ya Alanyaspor maçında forma vermesi bekleniyor.

Bordo-mavililerde İhsan Gündüz Derelioğlu'nun antrenman performansından memnun olduğu Joao Pereira'yı Alanyaspor maçında oynatması bekleniyor.

Ancak genç oyuncu Serkan Asan'ın son dönemdeki yükselen performansı nedeniyle Portekizli oyuncunun sağ bek değil orta sahanın sağ kanadında forma giyebileceği öğrenildi. Bu arada gribal enfeksiyon geçiren ve arka adalesinde ağrısı bulunan Nwakaeme de Alanya'ya götürüldü.

DERELİOĞLU'NDAN İNCE DOKUNUŞLAR

Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştıran futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Derelioğlu'nun savunma kurgusunda Marlon'dan performansını artırmasını istediği, orta sahada ise Flavio'yu dinlendirebileceği öğrenildi. Derelioğlu'nun Djaniny'yi de ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.